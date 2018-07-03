梅健華獲蔡總統贈勳：推動台美更多合作 是正確的事

2018-07-03 14:55

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午頒贈將離台的「美國在台協會」（AIT）台北辦事處處長梅健華（Kin Moy）大綬景星勳章，梅健華說，3年前上任時曾經對AIT的同仁提到推動台美關係的願景，希望能夠進一步推動更多雙方的合作，因為這麼做對台灣及美國人民來說，都是正確的事。

蔡總統說，贈勳是為了表彰梅健華對於提升台美關係的傑出貢獻，並對梅處長提升台美實質合作、深化台灣與區域各國之合作關係表達最深的感謝。

梅健華在受勳後致詞，感謝總統頒贈大綬景星勳章，也謝謝總統對台美關係的強力支持，台美關係才能如此良好及堅實。他也對於總統6月12日出席AIT內湖新館的落成典禮，再度表達感謝之意，他說，相信許多人見證了新館落成典禮象徵的台美未來長久之友好關係，也都相當感動。此外，對於馬前總統及政府團隊多年來和美方維持緊密的夥伴關係，他也表達感謝之意。

梅處長說，3年前上任時曾經對AIT的同仁提到推動台美關係的願景，希望能夠進一步推動更多雙方的合作，因為這麼做對台灣及美國人民來說，都是正確的事。他很感謝AIT同仁全力支持這個願景，並給予他協助。因此，今天他很驕傲的接受大綬景星勳章，而勳章的榮耀屬於全體AIT同仁，他們才是背後的大功臣，他也非常有信心未來台美關係會持續成長卓越。

今日在場觀禮者包括梅處長夫人陳舲舲女士（Kathy Chen）、「美國在台協會」台北辦事處副處長谷立言（Raymond Greene）、台北市美國商會會長章錦華（Albert Chang）、總統府秘書長陳菊、國安會秘書長李大維及外交部長吳釗燮等人。