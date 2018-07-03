慘遭打臉？週刊爆：侯家3千金是大群館包租婆

新北市副市長侯友宜。（資料照）

2018-07-03 14:45

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜家族房地，以「又昱實業有限公司」的名義，租給文化大學當大群館宿舍使用。週刊報導，又昱公司的股權在自家人間多次轉讓，去年最後一次申報，負責人由侯友宜的大女兒侯昱帆擔任，另外2大股東則是侯的二女兒侯乃嘉和小女兒侯又嘉。

《鏡週刊》報導，先前侯友宜聲稱，與文化大學簽約的是又昱公司，和他無關，「又昱公司不是用我女兒名字成立的」。但又昱公司去年最後一次申報資料顯示，侯妻任美玲經由多次轉讓給女兒後，手中已無又昱股權，重重打臉侯友宜的說法。

報導提到，2011年友友公司將名稱依照女兒名字改為又昱後，任美玲就把股權分別轉讓給3個女兒，任美玲手下已無又昱股權，3個女兒成為又昱實際股東。

另外，侯友宜之前曾說，興建大群館的主要資金，主要來源是陳某清償任美鈴娘家債務約3500萬元，任美鈴雖有土地持分，但沒有興建資金，她向娘家借錢後，以租金收入償還。《鏡週刊》報導，從又昱公司前身友友公司1994年開始的股權申報顯示，任美鈴第一次申報就擁有2500萬股權中的2400萬，大約占9成6持股，從此可看出，大群館背後的實際出資者，即有可能為侯家。