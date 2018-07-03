中國迫全球改台灣稱謂 我外交官投書：台灣從不是中國的

2018-07-03 15:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國日前蠻橫施壓全球航空公司，要求配合「一中政策」更改台灣名稱，但此無理要求引發國際關注，美國白宮也發聲明斥為「胡言亂語」。對此，我國駐美國邁阿密台北經濟文化辦事處處長錢冠州投書「坦帕灣時報」（Tampa Bay Times），批評中國已干涉他國內政，並強調台灣從來不是中國一部分。

「非常感謝美國對台灣提供的支持。」錢冠州投書「坦帕灣時報」指出，中國長期不遺餘力的阻止台灣加入國際社會，不僅要求外國政府不能與台灣進行任何官方上的往來、維持關係，甚至還變本加厲蠻橫強迫各國跨國企業要遵守，除了最近施壓各國航空公司外，今年初萬豪國際集團（Marriott）也因在網站上把台灣列為國家，遭到中國打壓、封鎖。

「台灣從來就不是中華人民共和國的一部分。」錢冠州強調，台灣擁有2300萬人民、有自己的政府、國防軍隊及與他國建立外交關係，但中國卻不願接受也不願面對這個事實，還強迫世界各國接受這種不切實際的「一個中國原則」。

錢冠州說，中國政府蠻橫逼迫外國企業，這種不合理的行為除已侵犯其他國家主權，也違反世貿組織（WTO）「服務貿易總協定」（GATS）關於自由市場機制的規定。「因此，所有民主國家政府都有責去保護企業、人民，防止他們被迫接受不合價值觀的政策」。