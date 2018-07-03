熱情「鐵粉」佔座車不給走 苗縣議員開直播求救

2018-07-03 12:12

［記者鄭名翔／苗栗報導］選戰接近，候選人四處拜票常遇到支持者熱情歡迎，但如果遇到「鐵粉」太熱情，竟然「霸佔」座車不給走該怎麼辦？苗栗縣議員陳光軒頂烈日在街頭拜票後，打開車門準備趕下個行程時，突然一隻黃狗竄上駕駛座上，任憑陳光軒「苦苦哀求」都不肯下車，甚至直接趴在座位上，令陳光軒只能無奈苦笑，雙方「僵持」近5分鐘，小黃才乖乖下車，結束這段搞笑插曲。

苗縣議員陳光軒昨在臉書PO出直播影片，畫面中只見一隻黃狗坐在駕駛座上，眼神淡定直視前方。陳光軒說，當時他正結束拜票行程，準備上車，不料才剛開車門時，聰明的「小黃」疑似為了避暑，一溜煙就竄上開冷氣的汽車內，霸佔駕駛座。

陳光軒及助理兩人看傻了眼，好聲好氣的「懇求」小黃下車，牠一度繞到後座踩在選舉看板上，但似乎嫌不夠「舒適」，又繞回駕駛座上，任憑陳光軒拿出麵包引誘也不為所動，頭一次拜票遇到這樣情形，陳光軒也束手無策，笑稱「你是要幫我開車逆？」，並開直播向網友求救。

網友笑稱「小黃要勒索雞腿啦」，附近居民也出來關心，費盡功夫好不容易才將小黃「請」下車，陳光軒鬆一口氣準備要上車時，小黃又緊跟在腳邊，「意圖」在闖入車內，害得陳光軒只得開個小小門縫，側身迅速擠進車內，這才擺脫「鐵粉」糾纏。