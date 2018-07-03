文大宿舍認定違規 柯文哲：又昱直接出租學生就合法

北市都發局認定文大宿舍違規使用，台北市長柯文哲今天受訪表示，又昱直接出租學生就合法。（記者廖振輝攝）

2018-07-03 11:50

〔記者黃建豪／台北報導〕文化大學宿舍爭議，台北市都市發展局已認定，文大「大群館」現在是違規做寄宿住宅使用，已要求限期改善。台北市長柯文哲上午強調，要保障學生權益，如果是由又昱公司（建築物所有權人）直接租給學生就合法。柯表示，這就是遊走在法律邊緣，所以就想辦法把他弄合法，「我是幫所有人解套」。

柯文哲指出，文大宿舍的土地使用分區應該用集合住宅、而不是宿舍。他有交代都發局，因為這次是發行政指導函，也不是馬上開罰，要2個月內把問題解決，也因是發行政指導函，就要把文化大學跟又昱公司全部找來，看看如何在合法範圍內把問題解決，也不要損及學生的權益。

柯文哲也說，土地使用分區管制自治條例在法令上，其實他也覺得很奇怪，他後來問起來，發現那是20幾年前一再修法，修到變成很奇怪，那個集合住宅跟宿舍的設定條件好像又可以混在一起，不過這個問題是這樣，又昱公司如果直接租，在法律上是合法的，但給文化大學去租，就變不合法。

而文大宿舍「大群館」到底還能不能住。柯文哲重申，要改土地使用分區沒那麼容易，這比較困難，但如果是又昱公司直接租給學生，還是可以。媒體追問，這是否在幫哪一方解套？柯文哲笑稱，「我是幫所有人解套，幫自己解套。」

至於文化大學校方，覺得應該認定大群組為教育設施？柯文哲表示， 他已經講過，那都不會是明顯的違法，而是在法律邊緣，所以就想辦法把他弄合法，弄到在法定上解釋可以過關。

柯文哲說，從韓國瑜、吳音寧、到侯友宜，反正怎麼做都有人不會滿意，那怎麼辦？就盡量中立、盡量正道。

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