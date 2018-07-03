海外青年回台教英文 陳建仁分享海島教刷牙經驗

2018-07-03 11:43

〔記者呂伊萱／台北報導〕僑委會今舉辦「2018年海外青年英語服務營」開幕典禮，近600位來自美加紐澳等地的海外青年志工齊聚台灣，將前進偏鄉進行英語志願教學服務。副總統陳建仁今在典禮致詞上即興分享說，他還是大學生時曾到偏鄉村落和海島教導小孩刷牙和運動，回台北後收到許多感謝信，印象深刻，以此鼓勵海外青年成為小朋友的模範。

僑委會自2006年起與教育部共同辦理「海外青年英語服務營」，活動規模逐年擴大，今年有史上最多、594位來自美加、英國、南非、愛爾蘭及貝里斯等國家的海外青年來台，將前往國內81所國中小學志願教英文。

來自洛杉磯哈崗的廖思婷，今年十八歲，暑假期間將到屏東枋寮國小服務，明年則將進入耶魯大學就讀。廖思婷的父母都是台灣人，從她小時候就時常鼓勵她從事志工活動、回饋社會。廖思婷分享說，她去年在特殊奧運活動中協助台灣選手隊，「和他們相處後一直想回台灣」，所以此次把握機會報名英語服務營。廖思婷熱情地說，英文是世界語言，希望藉由歌舞等活潑的教學方式，讓小朋友們對英文產生興趣，以後也願意繼續學習英文；同時也希望藉由志工服務「把美國帶進台灣」。

陳建仁致詞時首先感謝這些小老師遠道而來，提升台灣偏鄉地區國中小學生英文的學習動機，是愛心服務精神的具體展現。陳建仁說，志願服務是人生必修，海外志願服務更不簡單，需要跨越語言隔閡和文化差異，相信海外青年的付出將能讓世界變得更好，也鼓勵小老師們深入體驗台灣魅力，回僑居地後繼續關心台灣。

陳建仁致詞時心情歡快，也即興分享他年輕時的經驗說，他在台大時曾到偏鄉客家村和海邊島嶼推廣公衛教育，教導小孩刷牙、做運動、但小朋友爬山，回台北後收到很多小朋友的感謝信，讓他印象深刻。陳建仁鼓勵海外青年小老師們，相信將成為台灣小朋友的模範。