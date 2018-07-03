前瞻釋憲被不受理 國親再聯手提釋憲

2018-07-03 11:38

〔記者林良昇／台北報導〕司法院大法官會議在5月決議不受理在野黨陣營提出的「前瞻基礎建設特別條例與特別預算案」釋憲聲請案，國民黨、親民黨二度聲請前瞻釋憲，上週已委任律師重新送出，國民黨團總召林德福表示，希望大法官本於維護憲政的中立精神，重審該案。

去年7月立法通過並經總統公布的前瞻條例，國民黨團、親民黨團由於立法過程出現重大瑕疵，認為有違憲疑義，依據司法院大法官審理案件法第5條第1項第3款規定，由總額三分之一以上之立委聲請，聯手提出釋憲案，大法官5月初以聲請人之一的立委高金素梅未參與表決等，決議不予受理。

國親二度提出的釋憲聲請文強調：「司法院大法官歷來審查立法委員釋憲聲請之適法性，率都只計算連署人數是否超過立法委員總額之1/3，至於參與連署者於制定系爭法律時究係投贊成票或反對票，並不過問。」因此，此次大法官所持意見實與自身解釋所採意旨相矛盾，有害司法公信，難謂公平。

林德福表示，大法官以聲請人中一人未參與預算案審議為由，認為未行使職權，但事實上立法權的本質在於意見交流及形成，立委僅需得以充分表達其所代表民意，即屬職權之行使。因此本件聲請人高金素梅並未到場，此情形實與在場「棄權」之意思相同，其表達不支持議案之意見明甚。司法院大法官所持不受理的意見，顯然未顧及立委職權行使重在意思表達、形成，而大法官卻囿於意見表達的形式，實在令人難以苟同。

國民黨團指出，現任司法院長許宗力十幾年前擔任大法官時，對於603號解釋意見書認為，聲請釋憲的立委資格實務上不區分有沒有投反對票，縱然依他本人見解也是只排除投贊成票的立委。但本件聲請釋憲突然加大限縮，讓人很難相信沒有政治力的介入，在野國親黨團吞不下去，因此據理力爭，二度提出前瞻釋憲聲請，期盼大法官拿出憲法高度受理本案，捍衛民主憲政運作的價值。