軍改試算函出錯 立委要求國防部一個月釐清責任

2018-07-03 11:31

〔記者涂鉅旻／台北報導〕軍人年改方案今年7月1日上路，但印製「退俸重新計算通知函」卻出現諸多錯誤，國防部也在近期印製、寄出新一批通知函盼亡羊補牢。不過，朝野立委皆欲釐清此事癥結，民進黨立委蔡適應要求，國防部須在一個月內釐清行政責任。

立法院外交及國防委員會今日審查國防部、外交部等單位的預算凍結案，並邀請國防部等單位派代表出席。不過，國防部長嚴德發、退輔會主委邱國正並未出席，引發藍營立委不滿，批評上述二人「落跑」。但國防部發言人陳中吉表示，國防部重視預算解凍案，但嚴已有既定視導行程，對於解凍也在歷次會議中，也指示常務次長和官員跟立委進行溝通，盼獲得圓滿結果。

蔡適應詢問退除役官兵資料的源頭，是否來自退輔會？退輔會退除給付處長王德本表示，相關資料由國防部蒐整，匯集給退輔會，另有退撫基金管理委員會和台銀資料做整理。蔡追問，上述三筆資料有無錯誤？國防部常務次長柏鴻輝表示，還在釐清之中。

蔡適應問，相關單位一週之內是否能釐清責任？柏鴻輝表示，他不敢保證，無法回答此問題。但蔡適應不滿表示，常次代表國防部，應說明行政調查何時可出爐，因此蔡要求，國防部應在一個月內給出答案。

國民黨立委曾銘宗也說，國防部須費時一個月調查嗎？相關案件由誰負責？柏鴻輝表示，國防部督察室已啟動調查機制，如有行政疏失，國防部會勿枉勿縱。曾銘宗說，他認為相關調查不要拖到一個月才出爐，應該一到二週就釐清責任。