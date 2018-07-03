民進黨官網疑遭中國駭客入侵 用簡體字嗆這句...

今日上午民進黨官網疑遭中國駭客攻擊。（圖擷自網路）

2018-07-03 09:57

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨官方網站今（3日）上午疑遭中國駭客攻擊，在頁面出現「中國網友支持蔡英文連任」等簡體字留言，民進黨官網現緊急關閉。

今日上午民進黨官網疑遭中國駭客攻擊，官網頁面上出現「蔡小英加油 我們大陸網友都愛你」、「你一定要連任 然後盡快請美軍來島喲」等簡體字留言，還預告「下一個輪到國民黨」，行徑囂張，目前民進黨關閉中，黨中央仍在處理中，待有確定的原因後對外回應。