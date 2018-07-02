怕丁丁當選而支持柯P？ 姚文智：這不是鬼打牆嗎？

2018-07-02 22:54

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智昨質疑，國民黨市長參選人丁守中秉持的「九二共識」與市長柯文哲主張的「兩岸一家親」，並無差別，前者是國民黨，後者是「國民黨2.0」。他今晚出席議員梁文傑舉辦的座談會，重申丁柯的兩岸論述價值相同，不要被綠白分裂會讓國民黨當選的謠言迷惑，若是怕丁當選而支持柯，「不是鬼打牆嗎？」

姚文智致詞表示，柯文哲過去標榜「墨綠」，但所作所為與國民黨大同小異，以劍潭青年活動中心為例，前市長郝龍斌以1坪156.6元賤租救國團，但曾批評劍青是「黨國不分」的產物，曾說2015年底就要收回的柯文哲卻以「市長專簽」方式與救國團訂立新約，不僅未收回土地，要再續租救國團到2024年，租金甚至從每坪156.6元降為151元，8年下來至少短收1.5億元。

姚文智說，當梁文傑等議員質詢柯文哲，柯竟用「租金換土地，8年一到產權就全歸北市府」，不妨是「和平解決」之道予以迴避，擺明是不公不義的行為，卻輕描淡寫。

姚文智也提到，柯文哲於雙城論壇提出「兩岸一家親」，這種價值選擇讓北市無法走向世界，例如以台灣關係友好的日本，柯市長任內竟沒有與日方締結任何一個姊妹市。

姚文智表示，若當選市長，當然還是可跟中國交流，前提是秉持對等尊嚴的原則，此外，也會和東京、首爾、曼谷等城市舉辦雙城論壇。

姚文智喊話，大家要堅定信心，不要被綠白分裂會讓國民黨當選的謠言迷惑。他強調，丁守中是國民黨，柯文哲的政策、理念就是「國民黨2.0」，若為了不讓國民黨當選而繼續選擇柯文哲，不是鬼打牆嗎？不論選丁或選柯不就是支持國民黨，丁或柯當選有何不同？

姚重申，支持他是打倒國民黨的唯一選擇，也象徵支持改革、讓台北重生發展的力量。