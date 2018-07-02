中國記者來台採訪遭拒 陳明通：歡迎他情緒冷卻再申請

2018-07-02 21:12

〔即時新聞／綜合報導〕日前中國東南衛視記者葉青林申請來台採訪遭拒，陸委會主委陳明通今於立法院表示，葉青林先前在花蓮震災事件扭曲報導，且在社群網站太多情緒言論，歡迎他情緒冷卻後再重新申請。

陸委會：葉青林試圖在天災期間製造對立

綜合媒體報導，今年2月花蓮發生地震，葉青林在臉書上表示，「日本救援隊怕救災現場危險，因此不願進入搜救」，遭陸委會指出，實際情況是台灣方面評估人力充足，因此婉拒日本的好意。後葉青林又在網路社群宣揚，刻意連結政府未接受中方救援隊來台，試圖在天災期間製造對立。

陸委會主委陳明通今在立法院備詢時說明，東南衛視申請3名記者來台，只有葉青林未獲准許，主因在於，此記者在花蓮震災時，對於日本帶來的生命探測器報導相當扭曲，而且後來他在社群太多情緒性發言，當時陸委會已經告知他，但他情緒高亢，盼冷卻下來之後，仍歡迎他再重新申請來台。

陳明通：新聞報導目的是要增進兩岸了解

針對陸委會此舉，親民黨立委陳怡潔質疑陸委會表現非應有高度，他呼籲，政府不應該「讓我們看起來比共產黨更共產黨」，陳明通則回應，陸委會的高度是認為新聞報導目的是要增進兩岸之間的了解。

對於「葉青林事件」，中國國台辦發言人馬曉光批評，「民進黨當局的無理拒絕，創下了兩岸互派駐點記者採訪以來的惡例」。陸委會副主委邱垂正28日在記者會上表示，政府尊重並保障新聞自由，但絕不容許製造假新聞。「不歡迎造成兩岸衝突的個別陸媒記者來台」。