扁看壞雙北選情 蘇貞昌：努力就會贏

2018-07-02 17:41

〔記者陳心瑜／新北報導〕身兼民進黨主席的總統蔡英文，將在7月15日民進黨全代會後展開全台輔選，由於蔡總統民調也不樂觀，媒體詢問民進黨新北市長參選人蘇貞昌是否希望總統輔選，或者另有考量？蘇貞昌回應「一切由中央黨部安排」，表示蔡總統以黨主席到各地輔選很正常。

而前總統馬英九的「新勇哥物語」再度看壞民進黨選情，認為「雙北雙贏」恐演變為「雙北雙輸」，是否認為連前長官都不看好？蘇貞昌表示「驕兵必敗」，不能認為選情樂觀、輕鬆；而認為不樂觀、不掉以輕心，努力就會贏。更以世足賽比喻，堅持到最後，才會知道輸贏。