質疑農技輸往中國被告 綠營南市執行長：高思博心虛？

2018-07-02 16:12

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市黨部執行長蔡麗青日前質疑，高思博家族二十一世紀基金會與中國的農學院等單位成立海峽現代農業研究院將農業技術輸往中國。財團法人二十一世紀基金會今天對蔡麗青提出民事告訴。蔡麗青下午回應說，對於相關質疑，高思博的回應卻是不斷閃躲、迴避，令人更加懷疑高思博是否心虛。

蔡麗青表示，很遺憾高思博不只「不給問」、「不接受檢驗」，還習慣用司法手段恫嚇人民，這種缺乏胸襟又無民主素養的人是否適合當台南市長候選人，真值得台南市民三思。

蔡麗青指出，高思博陣營終於承認「海峽現代農業研究院」的存在，只是狡辯這個單位在「2014年已經計畫中止」，然而，計畫中止並不能否認曾經的合作。

她說，請問，高思博2013年到中國參加海峽現代農業高峰論壇的時候，扮演什麼角色？合作了哪些項目？去年11月，高思博在中國雲南省參加論壇時，歌頌的「中國模式」又是什麼模式？是獨裁還是威權的統治模式？請高思博先生向市民交代。目前為止市黨部對高家21世紀基金會的質疑，以及所提出的證據，不管是來自中國的報導、高家父子參加論壇的照片、會議資料，皆有所本。面對這些質疑，高思博的回應卻是不斷閃躲、迴避，令人更加懷疑高思博是否心虛。

至於高思博陣營所稱「宰高」、「滅思」等說法，蔡麗青表示，請高先生搞清楚，他現在是要選市長，不是參加恐怖小說比賽，高先生的過度想像，反而自己把自己嚇壞了。她說，台南是個非常溫暖的城市，可能高先生太久沒回來，在國民黨內經歷爾虞我詐的環境太久，對台南的溫暖有些陌生、甚至不太適應，因而對這塊土地產生了莫名的恐懼，可能高先生需要停下腳步重新認識一下台南。

她說，也可能是「被害妄想症」作祟，將市民關心農業產銷的提問，當作是對他的惡意造謠，甚至提告，這實在不是一個競選市長該有的坦蕩胸襟與民主素養！還是說高思博為掩飾在擔任「21世紀基金會」副董事長的期間，確實有將台灣的農業品種、農業技術、産銷制度送往中國的事實，而現在要用司法提告來嚇阻台灣農業危機的真相探討？她提醒市民要睜大眼睛慎選市長。