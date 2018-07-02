軍方多位首長今交接布達 軍情局長保持神祕未公開

2018-07-02 15:49

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部今天舉行常務次長、軍備局長、作戰次長等重要軍職首長交接及布達典禮，並經由軍聞社報導交接布達典禮內容，但同樣在今日布達的新任軍情局長羅德民中將，則是並未公開，保持其神祕色彩。

國防部今日舉行軍備局長任職布達交接及常務次長新職介紹典禮，軍備局長由陸軍後勤指揮部指揮官房茂宏中將接任，常務次長則由原任軍備局長梅家樹中將接任。

根據軍聞社今天報導指出，任職布達及新職介紹典禮今天先後在博愛營區舉行，由副部長張冠群上將主持，張冠群首先宣讀軍備局長布達命令，在交接印信後，新任官房茂宏中將正式宣誓就職；隨後，張冠群頒授原任局長梅家樹4等雲麾勳章，表彰他擔任軍備局長期間，展現的優異成效與貢獻。

張冠群致詞時，期勉兩位新任官能在既有的良好基礎上，秉持認真負責的態度和犧牲奉獻的精神，淬勵奮發，使國防事務運作更具效率，促進國防施政穩定成長。

此外，國防部今日也舉行作戰及計畫參謀次長任職布達交接暨授勳典禮，由參謀總長李喜明上將主持，李期勉全體同仁在新任鍾樹明次長的領導下，延續認真踏實的工作態度及勇於任事的負責精神，順利完成各項工作推展。

軍聞社報導表示，李喜明總長頒發原任次長姜振中4等雲麾勳章，肯定他任職期間的卓越績效。李總長表示，姜振中次長任職期間，在強化戰備整備、提升聯戰效能、落實災防應變及策劃三軍聯合作戰演習等工作上，無不竭盡心智，全心投注，工作成效有目共睹。新任鍾樹明次長歷任過國軍許多要職，本次由政務辦公室主任調任現職，學、經歷非常完整。

李總長指出，作戰及計畫參謀次長室負責國軍作戰指揮、戰力籌建及聯合防空等重要政策與計畫推動，需要前瞻的眼光、宏觀的角度，掌握國際情勢和兩岸關係發展，期許單位同仁，在新任鍾次長帶領下，秉持良好的基礎，有效發揮國軍整體戰力，以達「防衛固守、重層嚇阻」的軍事戰略目標，確保國家安全。