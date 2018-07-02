國民黨辦新竹縣婦女輔選會報 副主席曾永權下鄉為楊文科造勢

國民黨新竹縣黨部今天舉辦婦女社團幹部輔選會報，副主席曾永權（左三）、縣黨部主委陳見賢（左一）和縣長參選人楊文科（右二）一起高呼口號營造勝選氣勢。（記者蔡孟尚攝）

2018-07-02 15:01

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕國民黨新竹縣黨部今天舉辦婦女社團幹部輔選會報，副主席兼秘書長曾永權下鄉參加，為黨提名的下屆縣長參選人、副縣長楊文科造勢；曾永權、楊文科和擔任縣黨部主委的副議長陳見賢一起牽手高呼「加油！」「當選！」口號，營造勝選氣勢。

「新手上路，請多包涵！」楊文科致詞時坦承自己是第一次參與選舉，連怎麼握手、鞠躬都有熱心支持者提醒他怎麼做會比較好，但他對選情很有信心，相信自己的努力可以打動大家，讓他有機會運用在縣政府與新竹科學園區管理局累積的行政經驗，帶給鄉親更好的未來。

曾永權說，很感謝陳見賢在提名過程中的謙讓，而且最後還有情有義的承擔5合1大選的輔選重任，也懇託在場的婦女社團幹部全力輔選楊文科，讓文官資歷完整的楊文科可以順利當選下屆縣長為大家服務。

陳見賢說，楊文科是肯做事、能做事、會做事的人，擁有豐富的行政經驗與腳踏實地的穩重性格，希望在座婦女即日起當楊文科的分身，走入街頭巷尾為楊文科拉票助選。