名稱去「行政院」 大陸委員會揭牌

2018-07-02 15:02

〔記者林良昇／台北報導〕行政院大陸委員會配合組織調整規劃，去除全名中的「行政院」，更名「大陸委員會」，今正式掛牌，陸委會主委陳明通表示，將繼續為台灣各行各業安居樂業、兩岸和平穩定打拚。

「大陸委員會組織法」於107年6月13日經總統公布，自今日正式施行掛牌，更名後將原屬任務編組專責機關的行政院大陸委員會改為法定機關，與行政院各部會同位階，首任主委為陳明通。

政務委員羅秉成今與陳明通、3位副主委邱垂正、陳明祺、李麗珍、主任秘書華士傑、海基會董事長張小月、立法院內政委員會召委洪宗熠等人共同揭牌。

陳明通除感謝與會貴賓對陸委會的支持，同時也請陸委會同仁禮成之後隨即返回工作崗位，繼續為台灣各行各業安居樂業、兩岸和平穩定打拚。

據107年7月2日起正式施行之「大陸委員會組織法」，除機關名稱變更外，職掌與功能維持不變，仍設置副主委3人，但取消特任副主委，改設置2名政務副主委及1名常務副主委。組織架構仍設6個業務單位、另增設資訊室，成為5個輔助單位。

陸委會表示，將以新的組織架構及人事佈局，持續強化兩岸事務之統籌協調功能，為促進兩岸和平、穩定與繁榮而努力。

此外，為強化網路社群平台之溝通互動，陸委會也於組織法生效揭牌同時宣布開設Instagram（IG）官方帳號（mainland_affairs_council），期望能以活潑、有溫度的圖像內容，積極向外界展現組織變革後的新氣象。