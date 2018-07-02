檢視金山青年活動中心 蘇貞昌：收回由市府管理

2018-07-02 14:17

〔記者何玉華／新北報導〕新北市長參選人蘇貞昌今（2）天在臉書放上「市政抓bug＠金山活動中心」影片，透過檢視金山活動中心的現況，蘇貞昌提出未來營運的規劃與構想，強調要收回由市府管理，讓金山青年活動中心，成為新北126公里海岸線中，銜接東西景點的觀光樞紐。

蘇貞昌說，金山活動中心依山傍海，有森林可以漫步，還有美麗海景，旁邊還有溫泉旅館，露營設備包括烤肉區、水槽、桌椅甚至表演區等等，應有盡有，是可以容納2500人同時休閒遊憩的絕佳場地。早年，在黨國體制下，應屬公共資源的金山活動中心土地淪為救國團的營利工具，蘇貞昌說，「用人民納稅錢興建的設備，不應私人獨佔」。中央已經對救國團承租的法源統一處理，未來要收回由市府管理，讓這裡成為全民的活動場地，更有效的使用。

蘇貞昌提出「新新北，新願景」，表示金山活動中心擁有得天獨厚的環境，未來一定要在這裡廣辦活動並大力宣傳，吸引全台灣的人民來這裡早上賞景度假，晚上辦晚會瘋狂一下，讓金山活動中心成為新北的重要新舞台之一。蘇貞昌更說，金山活動中心也會納入他所規劃的「新北126」，讓大家來新北市參觀漁人碼頭、到石門放風箏，餓了再到金山老街吃鴨肉，晚上回到金山活動中心露營過夜，只要發揮創意，用心規劃，一定可以將整個北海岸連動起來，讓新北市過去不被重視的資源美景，再發光發亮！

臉書影片連結