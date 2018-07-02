助5千退休公教提復審或訴願 投縣府委託律師提釋憲案

2018-07-02 14:09

〔記者陳鳳麗／南投報導〕退休公教人員年金改革7月1日正式上路，南投縣府人事處表示，上月底共收件5000多件請求協助提訴願或復審申請，其中近3000人是退休公敄員，另有2000名是教師，縣府將協助分別寄到銓敘部提復審，及寄至教育部提訴願，縣政府並委託律師呂秀梅，提出釋憲案。

據了解，仍有退休公務人員不提復審，這名退休公務人員說，他原本月退領5萬元，之所以不願提出復審，是認為即使每月減少1萬多元，生活還是能過，但很多年輕人做得很辛苦，卻月領2萬多元，這對年輕人很不公平，自己不想提復審卻頻被指責，心情受到影響，晚上都睡得很不好。

退休公教人員年金改革7月1日正式上路，南投府從上月19日至29日在一樓大廳，及6月25、26、27日（每天約由20位人事人員及退休志工）分別在草屯、南投、埔里、水里、竹山區，辦理協助退休公教人員填寫復審書及訴願書收件。

南投縣府人事處今天表示，大約有5000餘人來拿復審書和訴願書，其中兩千名是退休教師，須向教育部提訴願，另3000人則是退休公務員，則向銓敘部提出復審，若還未交件的，就須自行寄至銓敘部或教育部。

退休教師錢聰卿說，早年當教師月薪900元，但木匠是 6000元，教員薪水很低，但心想老了政府會照顧，才安心教書，誰知政府卻背信。縣長林明溱也說，中央此舉是違反政府信賴保護原則。