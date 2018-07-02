姚文智批柯找2張桌子競選 卻動員市長室、市府資源

2018-07-02 14:35

〔記者郭安家／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智今中午參加21世紀婦女協會餐會，對於台北市長柯文哲要求北市府各局處辦15場政策宣傳活動，姚受訪批，柯找了兩張桌子（租用共同工作室空間）說是競選總部，但卻動員市府大量資源，很多活動在這1年，市府動員成柯的選舉活動；現任者有執政資源，但柯將資源用得明目張膽。

姚文智質疑，柯文哲動員15個局處、市府大量資源、市長辦公室進行選舉，大家眼睛看很清楚；現任者有執政資源，但柯把資源這麼明目張膽，甚至大言不慚，一方面說找2張桌子競選，對於別人辦活動呢？都說要花很多錢。

他接著說，現在答案揭曉，市府很多活動，在這1年選舉期都動員來，變成柯文哲的選舉活動，市民的眼睛應該非常雪亮，可以看很清楚，未來有機會請議員統計一下，這最後1年比過去3年，柯的活動多了幾倍？多花多少錢？這些可都是市民民脂民膏。

姚文智今帶著墨鏡，參加21世紀婦女協會餐會的「黑貓趴」，與挺綠婦女齊喊「凍蒜」，不少民進黨北市議員也到場；姚透露，7月14日下午1點將舉行「姚姚姊妹會」， 他會唱好幾首歌。

特別是，日前向台北市長柯文哲請辭台北政府前副秘書長李文英，也現身今中午餐會，但面對媒體低調不已，李透露日前批評柯文哲之後，反而遭網友謾罵，並直說「我不要造口業了」不願受訪。