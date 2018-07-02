數萬份退伍軍人退俸通知書重印重寄 國防部：估計費用450萬元

國防部2日舉行「已退軍職人員退除給與重新計算」記者會，國防部軍政副部長沈一鳴出席。（記者簡榮豐攝）

2018-07-02 13:14

〔記者羅添斌／台北報導〕因部分退伍軍人的退俸重新計算書函作業出錯，導致出現人名地址及退階錯置的疏失，軍方經緊急作業後重新寄發，國防部今天說，估計將多花郵費新台幣350萬元、印刷費80萬元，共430萬元。

國防部今天再次針對軍人年改及退俸核定與寄發的問題召記者會，並由國防部副部長沈一鳴上將，退輔會副主委呂嘉凱及台銀主管業務副總等人出席。

軍政副部長沈一鳴表示，「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」6月30日已全數印製完成、寄發，相關金額也在昨天撥款；同時國防部、退輔會已建立多元諮詢管道，提供懶人包、訴願救濟注意事項，目的就是希望能服務退伍袍澤。

國防部人事次長室人事勤務處長董中興少將指出，約20萬名退伍軍人中，受影響人數共約6萬人，其餘14萬人沒有受到影響，但國防部仍必須依程序寄送處分書通知。

對於日前發生寄送退休俸處分書時，發生「跳格」導致退伍袍澤姓名、住址等出錯烏龍，董中興說，受影響為第一批、共5萬9469份，當下雖立刻通知郵局停止派送，但仍有約1萬3000份已送出，估計將多花郵費新台幣350萬元、印刷費80萬元，共430萬元。

他強調，為了加速解答退伍人員疑惑，目前已成立專案辦公室，並進行接線人員對年改專業訓練，以利增加窗口；但他坦言，由於許多退休人員講話「較激動」，接線員必須先安撫情緒後才能理性解釋，一通電話動輒花費1小時以上都是常態，但這些都是必要動作。

此外，對於外傳「國防部搞烏龍，竟一次發放退役將官28萬元退休俸」，董中興澄清，經查約20萬筆的計算表後，確定沒有這個數字、也沒有這個對象；國防部發言人陳中吉也呼籲勿以訛傳訛，因為謠言止於智者。