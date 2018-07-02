蘇煥智宣布參選台南市長 自認有一半的勝選機率

前台南縣長蘇煥智今正式宣布投入下屆台南市長選戰。（記者萬于甄攝）

2018-07-02 13:01

〔記者萬于甄／台南報導〕前台南縣長蘇煥智今在台南永康召開記者會正式宣布，以無黨籍身分投入下屆台南市長選戰，面對台南市長泛綠政黨有3人參選，恐分散票源，蘇煥智表示，自己對台南的議題較為熟悉，也充分了解人民所需，「相信能有一半以上的勝選機率」。

蘇煥智返回台南參選市長，無疑是對下屆市長選舉投入一顆震撼彈，不過，蘇煥智年初才剛宣布以無黨籍身分參選台北市長，如今卻改為返鄉參戰，面對選民的質疑，蘇煥智說，因台北媒體環境已呈現藍綠對抗的格局，無法宣揚他的理念。

蘇煥智表示，當初為推動新地方自治的概念，參選時要選擇「最具有戰略影響的位置」，但台北媒體現著重在文大案，議題設定也以藍綠對抗為主，其他議題相較沒有曝光率，回來台南能將政策原汁原味訴諸選民，為選民發聲。

面對台南市長選戰，綠營除了黨內提名的黃偉哲，無黨籍的許忠信、蘇煥智都被認為是泛綠參選人，對於綠營票源恐變「三強鼎力」。

對此，蘇煥智表示，自己有許多老朋友，和許忠信的票、黃偉哲的票及藍營高思博的票源都會重疊，影響層面遍及藍綠，而民進黨提名的候選人，選民在各方面對他都有一些意見，相信自己能夠把台南目前的一些問題解決，帶給台南市一個新的格局。

蘇煥智今上午在永康召開「故鄉的呼『煥』」記者會，正式宣布投入台南市長選舉，會中，闡述過去縣長卸任後，對台灣經濟、地方發展所做的研究，讓不少支持者頻頻附和與認同，高喊「蘇煥智，當選」。

蘇煥智也指出，在經濟下滑的情況下，行政院長賴清德在市長任內，房屋稅不但漲81%，而且還創下全國唯一追溯15年的追稅第一名，影響的戶數高達12萬戶，每年稅徵增加約22億元，蘇煥智承諾，若順利當選市長，他將停徵追溯15年，並把已徵者退稅，也會代表市府向市民道歉。