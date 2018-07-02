舊身分證沒國旗 徐永明嗆內政部「難道以前都在搞台獨？」

時代力量立委徐永明今天出示舊式身分證圖樣，指出國旗並非身分證必要元素。（記者呂伊萱攝）

2018-07-02 12:04

〔記者呂伊萱／台北報導〕內政部正研議新式身分證，設計樣式引發社會關注。內政部長葉俊榮今天表示，明年初會提出較具體的方案。日前高人氣身分證設計落選，外界質疑是因其樣式不含國旗；內政部則說國旗是身分證必要符號。對此，時代力量立委徐永明今天出示1986年前的身分證指出，「身分證不是一直都有國旗」，批評內政部睜眼說瞎話。

內政部二月發起「身分證明文件再設計」活動，在網路投票、評審評選後，設計師魯少綸的作品「形｜SHAPE」榮獲設計獎，成為新款身分證設計的重要依據。但因人氣最高的「嶼民在地」落選，遭質疑是因設計中沒有國旗才未獲選。內政部政次花敬群6月中時對此表示「國旗一定會在身分證上」，是必要符號。

時代力量立委徐永明今天在立法院財政、內政、經濟委員會聯席會議中質詢時關切此議題。徐永明說，根據《戶籍法》第52條「國民身分證及戶口名簿之格式、內容、繳交之相片規格，由中央主管機關定之。」內容中並沒有關於國旗或國徽的規定，對此，內政部常次林慈玲回答說，沒有相關規定，但其他事項由主管機關訂定，現行身分證按照相關辦法發行。

徐永明接著說，過去有許多版本的身分證，是否每個版本都有國旗？內政部並未正面回應，只說現在手邊沒有過去版本的身分證，但每次換發都會檢視，沒有更改修正的話，以前應該也有。徐永明隨即出示1947年、1954年、1965年、1975年、1986年等各版舊式身分證以及2005年上路的現行身分證的圖樣；根據圖樣，1986年前的身分證都沒有國旗。

徐永明提醒內政部應該研究後再談過去規範，「不要說國旗一直都在」，且若依照「沒國旗就是台獨」的邏輯，「難道1986前都在搞台獨？」批評內政部睜眼說瞎話。

徐永明也擔憂未來自然人憑證和身分證結合後的資安問題，會使不肖分子得以透過身分證取得過多個人資訊。林慈玲回應說，內政部將會審慎收集各界意見，研議因應辦法。

國民黨立委賴士葆也關心新式身分證何時上路？內政部長葉俊榮回答說，目前都在研議中，明年初會提出比較具體的方案。賴士葆接著說「身分證拿出來會不會面目全非？」擔憂「中華民國被消失」，葉俊榮僅模糊回應說，新式身分證導入晶片，所呈現的「不會像紙本呈現一定有緊張關係」，但強調「該有的內容都會有」。