陳佩琪出書會爆料？柯秒答：所以不可以讓她出書

台北市教育局舉辦「嗡嗡嗡市政小蜜蜂--暑期市政體驗營」，2日在市府舉行開幕式，市長柯文哲應邀出席，並回答學生及媒體記者提問。（記者方賓照攝）

2018-07-02 11:56

〔記者沈佩瑤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智昨在與議員座談時提到，選民投給國民黨丁守中就是九二共識的復辟、投給丁守中和柯文哲都是中國台北。台北市長柯文哲今早受訪被問及此話是否在操作意識形態？他直說這是作用力與反作用力的問題，「那選擇姚文智是甚麼？」

此外，有媒體問柯為何勸陳不要寫書？書的內容大概是甚麼？柯笑稱，自己寫的書都會仔細檢查，但陳佩琪寫的書一定不會讓他檢查。對於陳佩琪在臉書上嗆，若出書會賣得比柯好，柯則說「如果要寫爆料的」當然會賣得很好。媒體追問，所以陳佩琪出書會爆料？柯秒答「所以不可以讓她出書」。

外傳柯文哲為拚選舉已下令要求局處要辦15場政策宣傳。柯今表示，最近研考會有研究，政策的穿透率比想像中差很多，像敬老卡每月480元政策，50歲以上人口有一半不知道．

他認為台北市很多政策，市民常常都不清楚，政策在府內訂得很高興，但外面都不知道，如何讓政策穿透率變好，還要思考，所以他要求各局處長帶頭去做，「自己訂的政策，好歹要讓人民知道」。

最後被問及今年選舉，台北市首投族有8萬人。媒體問柯，是否有信心搶到這些票？柯笑而不答。

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