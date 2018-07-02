中研院院士會議開議 蔡英文：轉型只許成功不許失敗

總統蔡英文2日出席中研院院士會議。（記者黃耀徵攝）

2018-07-02 11:58

［記者簡惠茹／台北報導］中研院今天起舉行第33次院士會議，蔡英文總統在開幕典禮中致詞表示，國家處於關鍵轉型時刻，而且只許成功不許失敗，更需要中研院先進尋求關鍵突破點，為國家發展提供重要助力。

蔡英文總統致詞時表示，國家處於關鍵轉型時刻，特別在經濟、產業、人口、能源等等，都在進行相當大的轉型工程，這些工作只許成功不許失敗，更需要中研院各位先進人才彼此合作，進行整合跨領域研究，在重要問題上尋求關鍵突破，為國家發展提供重要助力，作為國內最高學術殿堂，中央研究院更有洞見觀瞻的影響力。

蔡英文指出，中研院團隊努力與政府的支持下，中研院有三個重要發展方向和成果，首先，更加重視基礎研究，基礎研究是社會發展關鍵，科技創新基礎，預算上會長期投資基礎科學培育創新人才，今年也翻修科技基本法，推動創新產業旗艦計畫，根基打好產業才能升級，國家發展才能前進。

此外，蔡英文表示，南部院區動工，整合南部科技產業和學術，國家生技研究園區的啟用，將成為台灣發展生技生醫研發引擎，五加二產業相互支援結合，讓生技生醫潛力具體發展。

蔡英文指出，院士們基於學術專業國家發展提出建言，是國家施政重要參考，院士會議中，選出新科院士後，期待透過各位寶貴意見指引發展途徑。

中研院長廖俊智表示，由衷感謝海內外院士不辭辛勞前來參加，感覺到全國各界對中研院的關注和支持，中研院肩負發展學術研究和培養學術人才的使命，為不負期許，致力深根基礎研究，落實極高水準，貢獻於學術界與社會，提供專業諮詢，扮演政府建言角色，去年公布建議書對我國經濟體質提出建言深獲政府重視，未來也會針對深度減碳、農業政策、台灣鄉村營造等等，運用學術專業提出政策建議。

廖俊智指出，為了帶動區域學術發展，南部院區今年5月動土，整合當地特有環境資源、產業文化，兼顧農業生技、台灣文史領域，串起台灣前瞻研究，另外，還有生技研究園區陸續已經搬遷進駐，啟用後可以創新台灣研發走廊。

廖俊智說，學術誠信倫理是學術基石，中研院不遺餘力推動學術倫理審議架構的法規，設立學術倫理委員會，教育諮詢研究誠信提升計畫，今年增設法治處，專責法治智財法務事項，穩健推動改革，邁向永續頂尖。

廖俊智表示，全球人才浪潮下，提升國家競爭力的關鍵，提升學術環境攬才，前瞻國內產業開發需求加強培育在地高階人，人工智慧學校今年正式招生，希望陪養科研人工智慧領袖人才，佔有一席之地。

廖俊智指出，為達到碳中性、減碳社會願景，減少碳排放，增加能源使用效率，佈建再生能源，從無機材料光化學觸媒、生化反應進行二氧化碳轉化等等，有許多尖端研究突破性成果，今年適逢中研院九十週年，會繼續秉持求真，厚植基礎研究，積極創造人類福祉，強化優勢領域，加強當代社會人文關懷。