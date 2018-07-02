再談世大運「王八蛋」 柯P：人是有情緒的

去年世大運開幕式遭反年改團體抗議鬧場，讓柯文哲怒嗆「王八蛋」，今有學生提問柯當時想法，柯表示，人就是有情緒的。（記者方賓照攝）

2018-07-02 11:49

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市政府今早舉行「市政體驗營」開幕式，市長柯文哲和現場學生交流。由於去年世大運開幕式遭反年改團體抗議鬧場，讓柯怒嗆「王八蛋」。今有學生提問柯當時想法，柯表示人就是有情緒，自己當市長很像牛被鐵環穿住鼻子，以前在台大當教授時更自由，像北市衛生局長黃世傑以前在台大當骨科教授時很兇，但來這裡也不太兇，所以來市府還是被制約。

柯文哲解釋，一開始警察局說不要讓反年改來抗議，他認為人民有表達的權利，所以還劃陳抗區，當時國安局、國安會都反對，柯強調「我都給你抗議的地方，你還over（超過），故意要鬧場，這個就超過界線了，人還是有情緒」。

對於將來台灣有沒有可能再舉辦大型賽事，柯表示，台北世大運證明台灣有能力辦大規模運動賽事，但誠實的講，以國家為名義的大型運動賽事，包括亞運、奧運，在未來的時間內都蠻困難的，中國會抵制；世大運是在前市長郝龍斌與前總統馬英九主政的時代，也許是中國放水所以就過了。

柯坦言，台灣要用國家名義辦大型賽事不太容易，但即使是這樣，還是要努力突破包圍，像最近國際扶輪社有4萬人要來台，要花2、3年準備，這規模就不下於世大運。這種不以國家為名義的活動，還是要積極爭取。

此外，還有學生提問對於2016年台北辦世界設計之都的感想。柯大吐苦水說，自己是咬緊牙關執行完畢，因為設計之都有10億預算，他剛上任時5億已經花完，5億已經發包。

話鋒一轉，柯指出，重大政策如何有延續性，即使換首長也不會轉彎，這是相當困難的題目，宜蘭縣在這點上做得最好，跨過首長後，政策都不會轉彎。

「像現在社子島開發案，即使他連任也不會在任內完成」，但政策如何讓大家有共識，這是文官制度要重新建立，因為台灣文官都變成政務官，每個都在看臉色做事，這樣政策沒有一致性，重大工程應該是不管誰當市長，都能有穩定發展。

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