文大宿舍案 朱立倫：合法的事選舉就炒成違法

2018-07-02 11:37

〔記者陳心瑜／新北報導〕文化大學「大群館」風波成新北市長選戰最熱話題，媒體今天早上詢問新北市長朱立倫，是否想對正在打選戰的昔日副手侯友宜說些什麼？朱立倫表示，一件合法的事情，卻在選舉的時候炒成是違法的，值得省思。

朱立倫今天早上出席新北市「健康三寶」綠竹筍推廣活動時，面對媒體詢問文大宿舍案，他表示，台灣的民主已經發展2、30年，但是很奇怪的，都已經21世紀，還要用抹黑、造謠的方式選舉。一件過去21年都合法的事，選舉的時就被炒成違法，應該要省思，想一想、檢討一下。