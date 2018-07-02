曾嗆郝「好去死死」 文大案柯P改稱公務員遊走法律邊緣

2018-07-02 11:23

〔記者沈佩瑤／台北報導〕文化大學宿舍涉違反土地使用分區，北市都發局今早將開會認定是否違法。市長柯文哲今早出席市政體驗營開幕式後受訪坦言，今天晨會就在討論該怎麼解決，仍未有結論，還需要一點時間。他不滿直言，自己當市長3年半，根本不曉得這件事情，但也不想再扯到前朝。

由於柯文哲曾嗆前任市長郝龍斌對美河市案「什麼都搞不清楚，好去死死（可以去死一死）」。媒體提問，若以同樣標準，如今柯對文大案也稱不曉得？柯對此沒有正面回應，裝傻反指2012年李慶元就檢舉過了，再往前看1997年那張使照就有問題，這20年間在幹什麼，「你問我我也不知道。」

接著柯還拿出大彎北段、內湖五期仍有上千戶違規使用問題要解決來轉移焦點，他抱怨，內湖不是交通問題，是都市計畫出問題，「奇怪土地分區是這樣，怎麼會搞成那樣？整個市府在幹什麼？啊當你要開始罵，每個公務員都不吭聲。」

「可是同樣這批公務員在幫我蓋公宅，我怎麼辦？」他問過諾貝爾和平奬得主華勒沙這問題，對方告訴他，如果一定要在自己的團隊分敵我，事情一定永遠做不完。

對於文大宿舍爭議，柯大嘆，後來發現，公務員也不會明顯違法，一定是遊走法律邊緣，都發局長林洲民說國民沒有守法習慣，「其實倒過來講，是我們政府沒有要求人民守法」，台灣政治常常搞得每個人都犯法，不選舉就沒事，一選舉就有問題。

他也再次以身陷軍宅風暴的前勞委會主委王如玄為例，指如果王不選，誰知道他軍宅買這麼多？「我發現這國家每個人都在違法邊緣，不選舉的話就安居樂業，一選舉你就慘了。所以你要是不知道你做過什麼壞事，去報名選舉就可以。」

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