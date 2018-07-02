卡達可以、台灣也能！阿扁籲蔡政府提案申辦世足賽

阿扁建議蔡政府提出申辦世足賽計畫（翻攝新勇哥物語）

2018-07-02 11:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕世足賽引爆全球足球熱﹗新勇哥物語今表示，2022年世足賽主辦國為卡達，卡達面積只有台灣1/3，人口不到台灣1/10，卡達都可申辦世界盃足球賽，台灣也能嗎！﹖

勇哥物語指出，2018年世足賽申辦國包括英格蘭、俄羅斯、比利時與荷蘭（聯合申辦）、西班牙與葡萄牙（聯合申辦）﹔原本墨西哥與印尼亦有意申辦，但墨西哥期後撤銷申請，印尼則被國際足總評定不符合資格而遭拒絕申請，經正式投票後，俄羅斯成為2018年世界盃主辦國。

根據國際足總禁止同一洲連續主辦兩屆世界盃規則，因此2022年世界盃不可能由歐洲國家申辦﹔申辦2022賽事國家包括美國、韓國、日本、澳大利亞及卡達，國際足聯最終選出卡達為2022年世界盃足球賽主辦國。

卡達成為繼日本和韓國後，第三個主辦世界盃足球賽的亞洲國家，也是首個主辦的西亞國家，同時亦是首個國家足球隊未曾參與世界盃決賽周的主辦國。

勇弟認為，卡達面積只有台灣1/3，人口不到台灣1/10，中東小國都可申辦世界盃足球賽，台灣也能嗎？！

勇弟說，阿扁任內非常重視台灣參與國際體育賽事，2009年高雄世運，就是阿扁任內極力爭取，並以代言人身分力挺到底，宣示高雄世運不是地方小事，而是台灣國家大事。

2009年台北聽障奧林匹克運動會（聽奧），阿扁也出力甚多，紀政姐還寫信到土城感謝阿扁﹔阿扁始終認為運動是最不政治的，台灣正式外交處境艱困，體育外交多少可以彌補不足！

勇哥補充，阿扁總統任內，台灣於2004年奧運會第一次有機會打破「零金」，勇奪二面金牌﹔當年殘奧在雅典，我國選手表現更亮眼，可喜可賀！

勇弟說，2006年阿扁對甫當選高雄市長的菊姐說，辦好高雄世運，是連任最大保證，果不其然，高雄世運大成功，菊姐聲望也推上從政生涯的最高峰！

勇哥透露，同樣的話，阿扁也跟柯文哲市長說了，辦好台北世大運，是連任成功的一半！柯文哲民調居高不下與世大運經辦成功不無關係，接下來只盼蔡政府能提出申辦FIFA世界盃足球賽的長遠計畫，則台灣是幸！