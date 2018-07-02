交長：台灣觀光受中客減少影響 立委轟：找藉口

2018-07-02 11:02

〔記者陳宜加／台北報導〕全球旅遊市場持續成長，但台灣相對疲弱，立委今天砲聲隆隆，觀光局祭出振興南台灣方案，卻績效不彰，要求檢討。交通部長賀陳旦說，台灣難免因中客減少影響，遭轟找藉口。

立委李昆澤今天質詢時表示，根據世界旅遊組織UNWTO最新統計，全球國際旅遊成長6％，亞太地區1至4月成長7.8％為全球最高，但台灣僅成長4.4％。

賀陳旦回應，台灣難免受中客減少影響，且包括韓國、香港也都有相同原因。但李昆澤要求檢討，強調他「不得不說重話」，針對旅遊發展，觀光局用盡心思，提出南灣振興方案，成效卻不好，延至7月15日。

立委鄭寶清也質疑，觀光局振興南台灣旅遊，至今45天只執行50％，並再延長，建議應擴及中部地區。

賀陳旦說，延長並非績效因素，而是為了結合地方活動，7、8月向來是國旅暑假旺季，旅宿業者不見得需要優惠或補助，反而可能造成管理上的抱怨，但各地區有活動需要，交通部盡力配合，例如澎湖9月開始。

他說，與地方活動結合是必要的，目標延長停留當地並住宿，加上暑假後結合公共運輸折扣，配合旅遊。

但李昆澤批評沒有對症下藥，簡而言之就是績效不好，政府沒有做好相關準備工作，他認為，「績效式補助」方能讓政府與業者成為夥伴，共同努力推觀光。

他也建議，推觀光要多管齊下，例如結合大眾運具優惠、高鐵好行與台灣觀巴等優惠等，長期則要建立區域旅遊品牌。賀陳旦承諾，交通部絕不會將中客減少當成藉口，會再來努力。