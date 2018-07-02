曾銘宗質疑風電價差爆走 霸佔質詢台與吳秉叡對罵

國民黨立委曾銘宗霸佔質詢台不肯結束質詢。（記者呂伊萱攝）

2018-07-02 10:40

〔記者呂伊萱／台北報導〕國民黨立委今在立法院財政、內政與經濟委員會聯席會議中，繼續質疑經濟部推動離岸風電「圖利廠商」。國民黨立委曾銘宗質詢時爆走，一度霸佔質詢台不肯離場，與原先安排下一順位質詢的民進黨立委吳秉叡對罵，並嗆「你叫什麼叫、你叫我就是不下去」。火藥味使會議暫停，後在主席王榮璋與國民黨立委賴士葆調停下，曾銘宗才下台。

立法院財政、內政、經濟委員會今天召開聯席會議處理中央政府流域治理計畫第3期（107年度至108年度）特別預算解凍案。國民黨立委因質疑離岸風力遴選與競標2階段價差太大，上週赴台北地檢署告發經濟部長沈榮津「圖利罪」；經濟部針對此案也已由次長曾文生召開記者會公開說明，指出離岸風電適用躉購收購從2010年就開始了，2016年國民黨執政時的價格5.74元與今年的5.84也相差不多，政策方向上沒有不同，只是過去沒人投資。

但國民黨立委曾銘宗與賴士葆等人今天持續在質詢時追問此案，而由於經濟部長沈榮津仍在美國參加APEC能源部長級會議，今仍由曾文生備詢。曾銘宗質詢時批評經濟部風力發電價差太大，也質疑遴選沒有利益迴避、黑箱作業。曾文生則再次說明，躉購價格過去5塊7，但沒有廠商投標，沒有市場就沒有競標程序。而廠商參加競標，在會議前經濟部都會依照政府採購法進行利益迴避作業。

曾銘宗仍持續批評，超過表定質詢時間後仍不願結束。下一順位質詢的民進黨立委吳秉叡則早早走到一旁等待，但因曾銘宗不顧時間持續發表，吳秉叡便不耐出聲提醒說「我後面還有事情、你到底要講多久？」結果卻使曾銘宗更不滿，回嗆「你叫什麼叫、你叫我就是不下去」，雙方突然開始對罵。期間坐在一旁的國民黨費鴻泰更突然大力拍打桌子，面露慍色，大罵經濟部胡扯。

會議主席王榮璋看現場火藥味甚濃，便裁決會議暫停休息，並上前勸曾銘宗下台，賴士葆也出面打圓場調停。稍後會議才繼續進行。