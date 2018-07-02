傳美方派員觀禮 蔡總統11日主持阿帕契全戰力成軍典禮

阿帕契。（資料照）

2018-07-02 07:35

〔記者羅添斌／台北報導〕我國向美採購AH-64E阿帕契攻擊直升機於2014年10月全數交機，經過長達3年8個月的作戰測評，將在本月11日舉辦「陸軍航空第601旅AH-64E直升機全作戰能力成軍典禮」，象徵阿帕契部隊達成「全戰備」要求，將我國陸軍戰力提升到更高的境界。

我向美採購阿帕契攻擊直升機最新款

我國向美採購的是阿帕契攻擊直升機中的最新款，許多國家都已跟進採購，我國阿帕契攻擊直升機部隊達到全戰備標準，在國際間受到相當矚目，陸航601旅與美國太平洋陸軍第25戰鬥航空旅已締結為「姊妹旅」，軍方內部也傳出，美方戰鬥航空旅將有現役資深軍官來台觀禮，但因事涉台美交流的敏感議題，國防部及陸軍司令部對此均不作評論。

陸軍航空特戰指揮部下轄601、602旅

陸軍航空特戰指揮部下轄601、602旅，以及飛行訓練指揮部等旅級單位。其中，30架阿帕契攻擊直升機（1架重損，現役數為29架）全數配屬在601旅，602旅的攻擊主力則為AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機。601旅又將阿帕契攻擊直升機編成「第一、第二」兩個作戰隊，負責台灣北部的防衛作戰重任，與地面裝甲、火砲、特戰及步兵部隊共同執行空中、地面整體作戰任務。

除地面裝備外 還有性能展示

官員表示，陸軍司令部已規劃在11日舉行陸航第601旅AH-64E直升機全作戰能力成軍典禮，將邀請蔡英文總統親臨主持，多位重要貴賓將受邀觀禮。成軍典禮除有阿帕契攻擊直升機的地面裝備展示外，還會有阿帕契攻擊直升機的性能展示。

軍方官員並指出，我國採購的AH-64E阿帕契攻擊直升機是AH-64系列中最新的一款，戰力及性能比中國現役的各式攻擊直升機都來得強、來得好。

經過多方驗證，軍方對AH-64E阿帕契攻擊直升機的戰術運用，也更為廣泛及多元，除了執行「空中、地面整體作戰」任務外，阿帕契攻擊直升機也已經完成出海攻擊海上目標、進駐空軍機場執行重要基地防衛、聯合重砲部隊共同殲敵等任務演練。