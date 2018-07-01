遠東集團與政府私下溝通？ 黃國昌證實有人檢舉

SOGO忠孝館外觀。（資料照）

2018-07-01 22:49

〔即時新聞／綜合報導〕公司法修法日前在立院拚三讀，但對「SOGO條款」、「大同條款」、「洗錢防制透明條款」等六大爭議條文仍無共識。時代力量立委黃國昌在黨團協商時曾表示自己接到檢舉，SOGO百貨公司副總經理兼發言人楊政憲大剌剌地在太流公司股東會上聲稱，「遠東集團已與政府高層進行充分之溝通，經濟部將堅持完全結案之立場，使太流案面對修正後的《公司法》第9條絕對不會有任何適用的機會。」等言論。黃國昌抨擊，「到底是哪一個政府高層，竟然在立法院修正公司法的時候，跑去跟可能受影響最大的實質利害關係人在幕後作這樣的保證？」

據《上報》報導，黃國昌今進一步證實接獲檢舉之事，更指當初向他提供資料檢舉的人，「不是莫名其妙的人、不是nobody」，還告訴他在場也有一位律師聽到，可以出面作證。黃國昌補充，當天協商時他詢問這件事情，也感覺到大家似乎刻意「顧左右而言他」，想要讓經濟部次長王美花迴避、不要回答問題，直到朝野協商主持人蘇嘉全裁示後，王美花才回答問題。

黃國昌表示，現在已經要求消息來源提供股東會當天的錄影、錄音等相關資料及證據。而楊政憲則回應「他行使他的職權，跟我有沒有回應沒有關係」，不願進一步說明。

蘇嘉全表示，因公司法條文太多審不完，將延到本週五三讀。