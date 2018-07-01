重申國民黨2.0 姚文智：選柯P外國會說「台北選擇中國」

2018-07-01 19:28

〔記者郭安家／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智今下午參加扁系台北市議員江志銘問政座談會，尋求深綠選民支持，並批評國民黨市長參選人丁守中則是國民黨九二共識最後復辟路線、台北市長柯文哲是國民黨2.0，兩人跟中國關係好，如兩人當選，國際媒體會解讀「台北選擇中國」，如他當選則會被解讀「台北人選擇台灣主體性」。

姚文智提到，民進黨最困難時候，他被封為刺客，挑戰高雄左營區立委黃昭順，民進黨原本該區輸4萬票，後來他輸2萬票，2012年他選上北市士林北投區立委，在立法院擋核四案。他話鋒一轉說，「姚文智是台灣民主運動所培養、養起來的、台灣人所栽培」，年底選舉不是姚文智的，而是「追求台北做國家首都的方向」，接續民進黨改革路線。

姚文智接著批，丁守中是國民黨最後復辟九二共識路線、「未來就是中國台北」，柯文哲提倡「兩岸一家親」則是九二共識後的口號，是國民黨2.0，兩人都跟中國關係很好。

他指出，11月24日投票隔天，國際媒體不會管他曾參與過高雄愛河建設、丁守中是否選20年選不上、或柯文哲受「少年人」（台語，指年輕人）支持；要是柯、丁兩人當選，國際媒體會說「台北選擇中國」，如姚文智當選，則會說「台北人選擇台灣主體性、台灣價值、選擇用國家首都和全世界交流」。