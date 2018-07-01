獨家》內政部檔案：救國團指導委員清一色KMT黨國大老

2018-07-01 23:00

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「中國青年救國團」不斷宣稱非國民黨的附隨組織，內政部近期調閱30年前公文檔案發現，救國團總團部第6屆17名團務指導委員名單中，不僅有政府部會首長外，更包含國民黨秘書長李煥、黨營事業董事長宋時選等人，清一色黨國大老皆赫然在列。

據內政部清查，1952年由國防部總政治部成立的「中國青年反共救國團」，在脫離隸屬軍方後，改以「社會運動機構」性質，受行政院及教育部督導。

救國團更長年與教育部建立臍帶關係，接受經費預算補助，直到30年前「動員戡亂時期人民團體法」上路後，才登記為「人民團體」，改交給內政部管理。

內政部合作及人民團體司籌備處指出，救國團原為教育部所管，總團部團務指導委員由教育部遴選，任期為2年一任，1988年那屆的團指委任期，剛好跨越新舊人團法之間，救國團首度在1988年6月函請內政部，簽請依過去慣例，核聘救國團所送名單。

據了解，名單上團指委成員有國民黨中央委員會秘書長李煥、副秘書長高銘輝、青工會主任莊懷義、黨營企業裕台公司董事長宋時選、救國團主任李鍾桂、蔣經國表姪子教育部長毛高文、前中廣公司董事長潘振球，及中央機關的文建會、僑委會、原能會、國科會主委等人。

「黨國不分是救國團特色！」內政部官員指出，當年救國團團指委名單攤開一看，全是國民黨大老及政府高官，人選須經過官方同意，全國有哪一個民間團體組織是這樣運作，所有董監事全要經內政部核聘，救國團很明顯就是公產。

內政部1988年8月22日公文也載明，「一、依據救國團總團部清秘字第2451號文。二、救國團早在民國43年奉行政院令等設，往例亦曾核發聘書在案，本次聘書可否援例照發」；時任內政部長的許水德同意聘任，17名團指委任期為1988年7月初至1990年6月底。

此外，內政部也發現，救國團在1989年登記人民團體後，向內政部申報的團指會會議紀錄中，記載1988年度會計年度經費決算審查報告，該經費由教育部出錢。

官員咋舌指出，救國團「黨國不分」把「團」視為政府機關，拿教育部的預算，當年主管機關改成內政部後，內政部當然沒有編預算給救國團。