柯P出書太太也想跟進 陳佩琪：夢想是「賣得比柯好」

2018-07-01 18:27

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲妻子陳佩琪上月曾於柯的臉書留言提到，看到柯出書，自己明年也想跟進，除不讓柯專美於前，也可支付選舉經費及打官司的費用。柯文哲昨天舉辦簽書會，今受訪談到此事，苦笑說，版稅一定不夠，會跟太太說「還是不要寫」。陳佩琪今下午於臉書發文，寫書是自己夢想，可紀錄人生，但更遠大的夢想是「書能賣得比柯好」。

陳佩琪臉書寫到，看到柯文哲今天上午受訪片段，故而「忍不住想回應一下我那老公市長」；她說，相信人一生中都想寫一本有關自己的書，不論是談工作領域的專業，或寫下人生精彩的那一頁，有朝一日若能夢想成真，想必老時都是彌足珍貴。

陳佩琪表示，她從沒找出版社出過書，也不知道一本書能賺多少版稅，不過寫一本書就只是自己的夢想，另外一個更遠大的夢想則是「哪天書能賣得比我那市長老公更好」，「期勉自己哪天夢想成真… 哼哼，市長老公，會怕就好！」

話鋒一轉，陳佩琪也提到，家中理財一向都是自己打理，2011年至2014年，她的理財動作只有一個，就是上銀行網站了解基金是否賺錢、存單是否到期，若有就趕快贖回還房貸；她說，柯文哲不想債留市民，自己也不想債留子女，還房貸除了當下的薪水收入之外，過去投資的基金有賺就贖回。

陳佩琪表示，名嘴有時說家中多了千萬不明財產來源， 有時又說家中少了千萬財產去向不明， 「唉！到底是要說我們家錢太多了， 還是說我們家錢太少了？」

陳佩琪也提到前立委羅淑蕾，她說，「有一號稱有會計師背景的名嘴推斷我家稅率是四十% ，想要汙衊我們收入沒這麼多，繳不起房貸等等。」她表示，自己今天抽空看了歷年自然人憑證的繳稅紀錄， 2014年及2017年稅率是20%，其餘是30% ，並無名嘴說的40%；她更批，「建議這些名嘴回歸做自己本業的事吧，這種別有目的、誣陷別人的名嘴工作，不要再做了！」