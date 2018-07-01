蔡總統：謠言抹黑對民進黨不公平

2018-07-01 17:35

〔記者張瑞楨／台中報導〕總統蔡英文今天下午參訪台中市東區信義街福德祠時指出，市長林佳龍的綠河川整治相當成功，竟然還有人放謠言說，這是用自來水，她語鋒一轉說，類似的謠言很多，「我們（民進黨）中央執政、地方執政，真的有很多對我們不公平的謠言」。

市長林佳龍今天下午陪同蔡英文總統參拜福德祠時，也一併暢談他的施政績效，包括綠川與柳川整治、闢建社會住宅，以及托老托幼一條龍、前瞻基礎建設等，蔡英文致詞時強調，林佳龍施政成功，竟然還有人放謠言說，是放自來水（意指綠川與柳川整治水質乾淨，是使用自來水，而非河川原水淨化）。

蔡英文說，這種謠言實在很多，民進黨中央執政與地方執政，真的有很多「對我們不公平的謠言」，例如林佳龍執政之後，空氣品質改善，很多數據顯示，在林佳龍執政後，空氣情況改善中，卻被抹黑成愈來愈糟，她認為林佳龍深感委屈，不過，即使是在改善中，中央與地方都有責任把空氣品質做得更好，因此，前幾天通過了空污法（空氣污染防制法），是台灣有史以來最完整處理空氣污染的法律。

蔡英文強調，法律通過施行後，將會投資很多經費與人力、政府資源，全力改善空氣污染，最重要的就是台中市，因此，中央與地方的林佳龍市長，將一起努力讓台中空氣更好。