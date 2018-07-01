六都高教問題台南最嚴重？ 高思博：3大學瀕臨倒閉

2018-07-01 16:45

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南市長參選人高思博今天發出新聞稿指出，今天（1日）是大學指考第一天，台南高教問題卻更令人憂心，在台南15所大學裡，已有3家大學瀕臨倒閉，是六都中比例最高。

高思博指出，一旦年底成為台南市長，將修法允許校園結合社會企業，鼓勵大學與企業合作，成為員工培訓及進修基地，培養在地化人才，如此才能恢復台南傳統的勵學精神。

高思博指出，扁政府浮濫設立大專院校，但少子化時代來臨，嚴重衝擊高校生存，現在又有蔡英文政府花盡九牛二虎之力、不顧一切拔管，導致台大沒校長、教育部沒部長，高教沒人管，直接影響的是將近120萬學子的權益，而這樣的情形，在台南又更為嚴重。

高思博指出，目前台南15所大學裡，有3所低於教育部「輔導私立大專校院改善及停辦實施原則中專案輔導標準」註冊率6成的規定，瀕臨轉型退場輔導門檻，招生不足的比率是六都最高，政府未能及早因應少子化，錯誤的政策直接影響的是學生受教權與教職員的工作權。

他說，根據教育部的統計推估，每年大一新生數減少近萬人，所以大專院校的退場機制應及早規劃，為恢復大台南原有的勵學精神。一旦年底成為台南市長，將修法允許校園結合社會企業，提供具社會公益之服務，例如教育學院提供托幼服務、護理學院提供長照服務等，以活化校產，學以致用，更利於大學的存續。

此外，他也將鼓勵大學與企業合作，例如中信金集團接手經營興國管理學院，現為中信金融管理學院，成為員工培訓及進修基地就是好的範例。