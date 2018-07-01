柯P出席時裝創投媒合會 吳思瑤：打扮可以進化

台北市長柯文哲（左三）、民進黨立委吳思瑤（右二）兩人再度同台，但吳強調這不是選舉場，而是來講時尚跟設計；並忍不住虧柯文哲「你的打扮可以再進化」。（記者鍾泓良攝）

2018-07-01 16:42

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市產發局、台北市時裝協會與台灣紫牛創業協會今天於台北時尚新創中心舉辦「亞洲首場時尚創投媒合會」，台北市長柯文哲、民進黨立委吳思瑤兩人再度同台；但吳思瑤強調，這不是選舉場，而是來講時尚跟設計，不過仍忍不住虧柯文哲「你的打扮可以再進化」；柯文哲隨後說，「我的形象大概就是這樣子，改造很困難」，所以會「維持自己的品牌」，但還是鼓勵年輕人勇於嘗試。

柯文哲表示，有一次他問前行政院副院長林信義，為什麼台灣的資通訊產業佔台灣經濟產值40%，林信義當時回他「不是我們資通訊太強，是別人太弱」。

柯文哲說，台灣國力不強，因此要學習不要把國家經濟押在同一個籃子，應該讓產業多元發展，因此市府規劃21個新創基地，每個開幕都是配合當時產業需要、開放讓團隊進駐；他說，政府不會比業界了解市場，所以重點是要做好後勤補給，讓年輕人航向未知的世界。

吳思瑤說，台灣時尚不應該以製造業思維、把台灣時尚品牌弱化成成衣的一環，「台灣不只是成衣王國而已，未來是個時尚王國。」她提到，從兩年前就開始協助台灣時尚產業找空間，如今終於圓山新創產業聚落成立台北時尚新創中心，希望讓台灣時尚成為國力。