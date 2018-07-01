蘇貞昌搖滾風預告片 3D翻模玩「電火球」

蘇貞昌競選辦公室發布的影片，以「電火球」發想，設計出以「電火球」為背景的牆面。（圖擷自蘇貞昌辦公室影片）

2018-07-01 14:45

〔記者何玉華／新北報導〕新北市長參選人蘇貞昌昨晚在臉書發布第一支競選辦公室公共空間開放預告影片，用他的招牌頭頂作宣傳，上線幾小時就吸引上萬網友觀看，對用蘇貞昌的發光頭頂「作文章」，直呼「太有創意！」、「影片很酷！」。

由於影片的反應熱烈，預告片導演肯特及蘇貞昌競選辦公室文宣活動部主任翁世豪今天現身解密，說明影像的創意；肯特說，希望在影片前10秒就給觀看者一個驚喜，所以使用了3D翻模的技術，特寫蘇貞昌的招牌頭頂特色，效果相當好；翁世豪則說，蘇貞昌的頭頂「電火球」一向都是招牌，所以由此發想，蘇貞昌看完預告片後也非常滿意，也準備好要帶著新新北更新更好。

肯特表示，討論時，就希望能用蘇貞昌最有特色的頭頂做創意，這次將電影常使用的3D翻模技術，將蘇貞昌全身3D掃描，製造「數位替身」，而這位「替身」就可以任由鏡頭取捨，包含最主要的蘇貞昌頭頂部分。

肯特進一步指出，其實在影片中，蘇貞昌整個頭出現的特寫部分，都是以3D來替代。因為若直接拍攝，打燈的時間會非常久，在電影跟廣告中也常使用這樣的技術。在掃描過後，其實就能有一個「數位」版蘇貞昌來做廣告設計，當天也有拍攝院長的特寫來做光影的參考。而在與蘇貞昌配合的過程中，他給的自由度也很高，非常尊重團隊的創意。

翁世豪表示，希望透過預告片傳遞未來將用新的做法、想法，預告蘇貞昌將讓新北市「華麗登場」、「更新更好」，透過創新的概念來讓市民有耳目一新的感覺；蘇貞昌也知道他招牌的形象就是「電火球」，所以對這創意欣然接受，看到成品後也「非常滿意」，大讚團隊有創意。