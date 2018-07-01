退俸入帳不如預期 國防部：7月優存利息8/1日才撥入

2018-07-01 14:52

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部加派人力趕工，於昨天完成20餘萬份「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」的寄發，許多退伍官兵今天一大早就去各地的ATM看看入帳金額少了多少，也有退伍軍人反映比預期中的還少，質疑軍方作業是否又有疏漏。

國防部今天下午表示，國防部已寄發「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」，相關內容及金額均依法重新計算，並於今日撥款入戶。

對於部分人員赴金融機構確認入帳金額產生疑義，國防部說，臺灣銀行優惠存款利息依通知函發放，7月份優惠存款利息將於8月1日撥入優存帳戶，另今日入帳是屬優惠存款原起息日至6月30日止之利息金額。

國防部並表示，針對每月退除給與總額低於最低保障金額以下者有關月補償金差額，國防部已於重新計算通知函內列計金額，續由主責單位輔導會退除給付處辦理發放作業。

國防部說，已退袍澤於收到通知函，對內容若有相關疑問，請洽各主責單位諮詢。

輔導會 0800-212154、0800-212510

輔導會網址

退撫基金會 02-82367316、02-82367318

退撫基金會網址

臺灣銀行 0800-025168

國防部 02-23116117 轉 637120-23

陸軍司令部 03-4792111 轉 339256-60

海軍司令部 02-25333181 轉 682918-20

空軍司令部 02-25321610 轉 674166-69