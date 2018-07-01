談最大對手 丁守中︰是一場專業與非專業的對戰

指南宮今天（1日）慶祝孚佑帝君成道1138周年紀念三獻大典，台北市長柯文哲（左）、前總統馬英九（右7）、民進黨台北市長參選人姚文智（右4）、國民黨台北市長參選人丁守中（右3）等人都到場。（記者黃耀徵攝）

2018-07-01 14:38

〔記者沈佩瑤／台北報導〕座落台北文山區的指南宮，今舉辦孚佑帝君成道1138周年紀念大典，各陣營大咖都出席。前總統馬英九與國、民兩黨台北市長參選人丁守中、姚文智和現任市長柯文哲都到場，國民黨主席吳敦義提早到先離席，與馬英九相遇時，雙方握手致意。事後媒體追問馬前總統是否有意再出來選，馬說，「這個問題我不答覆，謝謝。」

因座位安排，丁、姚兩人坐在一起，兩人互動熱絡，事後，丁守中說，兩人就是閒話家常，談談呂仙祖。姚文智說，和丁守中是立院老同事，姚說，和丁聊天時，丁有一點小抱怨上台致詞的順序，丁認為應該是馬總統先上台，在柯文哲之前。姚文智說，他覺得客隨主便就好。

此外，當被問及把姚文智還是柯文哲視為最大對手時，丁守中強調黨內對此沒有意見分歧，也沒有大老給過建議，這就是一場專業與非專業的對戰，現任市長擁有豐沛資源，而民進黨執政中央也不可輕忽，但相較於其他兩位參選人，「至少我認為我比他們更專業」。

今天到場政黨人士，還包括行政院發言人徐國勇、前立法院長王金平，新北市則由副市長李四川代表出席，王金平因晚到，沒有與馬英九等人碰面。

柯文哲致詞指出，指南宮就是仙公廟，主神就是呂仙祖，稱讚指南宮遊客多，台北市政府也願意幫忙，讓指南宮成為國際遊客的旅遊景點。