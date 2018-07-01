反蔡團體火車站集結抗議 南市警舉警告牌後解散

2018-07-01 13:30

〔記者王俊忠／台南報導〕軍公教年金改革從今年7月1日起同步實施，今天近午多個反蔡英文政府的團體與退軍、退警團體成員在台南火車站前批判蔡政府執政不力、高呼反蔡、蔡英文下台口號。市警一分局長鄭榮崑與同仁到場舉第一次警告牌後，抗議團體隨即解散。

包括全台拔菜總部主席盧朝財、如影隨形愛台灣聯盟、中間選民黨黨主席黃正忠、副主席莫伯強與數十位退休軍人、警察及支持者群聚台南火車站前廣場拉標語布條、齊聲批判蔡政府執政不力，國民黨南市議員王家貞到場聲援。

黃正忠表示，蔡英文執政2年來專制獨裁、假改革真鬥爭，強行通過一大堆錯誤政策，搞得全國天怒人怨，做不好就換別人來做，我們要拚經濟、不要藍綠政治惡鬥，因此他在6月初成立中間選民黨，要激勵全國中間選民站出來一起監督政府與政客，今天7月1日是國難日，呼籲軍公教警消勞（含台灣人民）一起站出來在2018與2020年用選票來革命。

黃正忠與莫伯強說，革命號角已響起，今天701從台南起義開始，要啟動、串連全台各縣市的反蔡革命行動。

這場抗議行動後不久，到場監控的市警一分局長鄭榮崑即與同仁依違反集遊法舉第一次警告行為違法牌，在警方還未舉第二次警告牌之前，幾十名抗議團體成員就解散離去。