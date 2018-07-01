台灣有難美國一定幫？ 梅建華：「特定情況」下不會

梅建華指出，美方希望確保台灣的需要被滿足，並非指在「某些特定情況」下，美國會幫助台灣，但他並未進一步說明哪些「特定情況」。（資料照）

2018-07-01 13:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）處長梅健華（Kin Moy）即將卸任，他今（1日）接受《中央社》專訪，他指出，3年前他來台就任後，一個重要工作目標是盡力讓台灣民眾了解美國很支持台灣，而AIT新館落成後，就是象徵對強韌台美關係的承諾；不過，梅健華也強調，這並非意味著在某些「特定情況」下，美國會幫助台灣。

即將離任的AIT處長梅健華今接受《中央社》專訪，他稱在2015年來台就任後，就設定了3項優先工作目標，一是確保台灣在2016政權轉移時，台美關係仍持續發展、二是希望盡可能讓更多台灣民眾了解，美國會一直支持台灣，他上任後，AIT積極經營臉書粉絲專頁，與台灣民眾互動，拉近彼此間的距離，最後則是AIT新館落成。

日前有許多媒體報導，梅健華造訪台灣各地，讓台灣人民知道美國是好朋友、感到安心，因為「台灣有難，美國一定幫忙」，梅健華在這次受訪時特別澄清，他的原意是要表達美國支持台灣的立場，美方希望確保台灣的需要被滿足，並非指在「某些特定情況」下，美國會幫助台灣，但他並未進一步說明哪些「特定情況」。

梅建華認為新館落成後，代表美國對強韌的台美關係的承諾，他強調，這棟建築物不會在5年後消失，而將會存在很長的一段時間，這棟台灣首座由外國駐台機構自己打造的建築，美國國會撥款2.55億美元（約新台幣76億元）打造，梅健華說這也顯示了美國國會對台灣的強力支持。

梅健華重申，美國人民認為與台灣拓展經貿關係、支持台灣的民主、法治等，是對的事，也符合美國本身的利益。