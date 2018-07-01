香港主權移交21年 逾百港人成政治犯

香港公民與政治權利國際監察聯席會議今發布權利觀察報告，惟香港代表多因入獄服刑不克出席。（記者呂伊萱攝）

2018-07-01 12:41

〔記者呂伊萱／台北報導〕今逢香港主權移交21週年，香港公民與政治權利國際監察聯席會議今天發布報告，譴責北京當局及港府破壞「一國兩制」，踐踏港人公民與政治權利。保釋中無法來台的青年新政梁頌恆說，「已經有過百港人成為政治犯」，急需各界聲援。會議聲明要求港府釋放政治犯，期待台灣政府支持香港人爭取民主，也呼籲國際社會關注香港政治現況。時代力量、台聯、綠黨及社民黨均派代表出席「撐香港」。

香港公民與政治權利國際監察聯席會議為一國際合作平台，聯繫國際上關注香港政治的非營利組織、政治團體、新聞界、宗教界與學術界等各界人士，監督香港公民與政治權利實踐，今天首次在台灣台北召開會議，並公布「參政及議政權利觀察報告」。

小組聯絡人梁文韜表示，英國在六四之後將「公民與政治權利國際公約」適用規定納入香港特別行政區法律，相關保障是香港人相信英國與中國雙方會確保「一國兩制」的大前提，「港人一直相信自由不會被剝奪」。但北京政權的政治打壓破壞「一國兩制」，港府粗暴剝奪公民參選權、取消立法會議員資格等，對異見人士的打壓也持續擴大。

梁文韜不僅譴責北京當局與港府的政治檢控與對異見人士的打壓，要求港府立刻釋放政治犯以外，也表示期待台灣政府支持香港人爭取民主權利、並提供受打壓人士適當協助。梁文韜也說，香港向來是國際都會，香港問題就是全球關注的國際問題，呼籲國際社會持續關注港人公民與政治權的實踐。

該會今日原先邀請多名香港年輕政治代表，但包括前本土民主前線發言人梁天琦、本土民主前線召集人黃台仰、青年新政梁頌恆及青年新政游蕙禎等人，都因正在獄中服刑、保釋或流亡，而無法來台參與活動。梁頌恆透過書面聲明表示，他在保釋中向法庭申請赴台，但不獲批准。過去幾年中，已有從十五歲到七十多歲的過百港人成為政治犯，面對漫長審訊與刑期，「非常需要大家的聲援」。梁頌恆呼籲台灣，以港為鑑，千萬不要讓台灣走到中國極權魔掌之下。

香港民族黨主席陳浩天則說，「香港正在走台灣的回頭路」，他因主張香港獨立，不但被取消參選資格、不能發起集會，「信用卡都不能辦」。陳浩天說，異見人士不一定立馬會被抓去坐牢，但共產黨透過各種手段，全方位打壓香港的言論、參選與集會自由。

時代力量發言人李兆立、台聯前立委周倪安、綠黨召集人王浩宇、社民黨召集人范雲與基進黨中常委何澄輝等人均出席支持。李兆立說，中共缺乏自信與誠信，報告寫明中共透過司法追殺徹底摧毁香港的自主及生活方式，而台灣作為東亞區域的支持進步人權的民主國家，當然有權關心香港人民的處境，「繼續撐香港」。民進黨立委姚文智與前台南縣長蘇煥智則透過書面聲明表達支持。