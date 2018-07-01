文大宿舍爭議 柯P迴避：問林洲民不要問我

指南宮1日慶祝孚佑帝君成道1138周年紀念三獻大典，台北市長柯文哲出席。針對文大宿舍爭議， 柯P迴避稱：問林洲民不要問我。（記者黃耀徵攝）

2018-07-01 12:28

〔記者沈佩瑤／台北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜深陷文化大學宿舍爭議，對於文大宿舍大群館是否違反土地使用分區規定，台北市都市發展局長林洲民昨天表示，文化大學前天已回函指出「大群館是學生宿舍，也是教育設施」，若認定文化大學所陳述的「學生宿舍」，就是法令上所稱的「寄宿住宅」，就會認定違法，依法開罰6萬到30萬元。林強調，本週會有結果。

台北市長柯文哲出席指南宮活動，藍、綠市長參選人丁守中、姚文智也都到場，3人皆被問及相關問題。

不過柯文哲態度相當迴避，甚至一度脫口「應該問林洲民，不是問台北市長」。柯強調，就算要罰也要看是用哪一條法條罰，對執政者來說還有個務實的問題要解決，住在那的四百多個學生後續住宿問題要怎麼解決，這比較麻煩。

丁守中則兩度指這是很明顯的政治操作，法律歸法律，當然用法律解決，但選前都沒有問題，選戰開打就蹦出來。

姚文智強調這件事「當然就是依法辦理」，但這件事也給大家一個啟示，應去檢視這件事情的背後，過去相關法規是否有落實？以及市府有沒有擔起平時監督，或使用分區房舍管理的責任？他指出，許多人都從選舉面看待這件事，但問題更重要在於相關法規是否落實？年輕人的居住正義是否實踐？這才是參選市長的人真正要去了解與關注的事。