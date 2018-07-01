避免台南三足鼎立 綠營：黃偉哲陣營應加速黨內整合

蘇煥智參選，對民進黨提名的市長參選人黃偉哲也造成一定的衝擊。（資料照）

2018-07-01 12:07

〔記者蔡文居／台南報導〕前台南縣長蘇煥智宣布參選台南市長，台南市年底市長選戰，目前已多達6人參選，包括3綠、2藍、1無。其中，蘇煥智擔任原台南縣長9年，具基層實力，他的參選，對民進黨提名的市長參選人黃偉哲也造成一定的衝擊。初選時力挺立委陳亭妃的民進黨市議員蔡旺詮今天呼籲黃偉哲陣營應加速黨內整合，以避免形成三足鼎立的態勢。

民進黨市長初選造成的裂痕，迄未完成整合。市議員蔡旺詮表示，黃陣營應該速度加快，因為誰先完成整合誰先過關，否則萬一蘇煥智、許忠信完成整合，而國民黨的高思博又和無黨籍的陳子敬整合成功，這次市長選舉態勢恐會形成三足鼎立，這也將會增加民進黨的輔選難度。

蔡旺詮分析說，這次選舉，民進黨是執政黨，有政策上的包袱，原本就較不利，黃偉哲陣營如不加速整合，甚至整合落後於其他參選陣營，屆時選舉的變數將更大，也將會是一場硬仗，即使最後打勝仗，也會贏得很難看。因此，黃偉哲陣營要加速黨內整合，而且也要讓人家看得到整合的動作，甚至黨中央也應適合介入整合。

黃偉哲輔選團隊成員、市議員呂維胤則表示，不管市長選舉有多少人參加，民進黨的整合和團結都很重要，勝選也是首要目標。其次，如何贏得漂亮也是支持者期待的目標，這攸關綠色執政、品質保證的執政成績單。目前黨內都有高度共識，不管對手是誰、幾位參選，都應該趕快就戰鬥位置，扮演好輔選角色，才會贏得漂亮。

他表示，目前黨內的整合一直都有在進行，並以鴨仔划水方式前進，相信也唯有團結的民進黨才會贏得最後的勝利。

市議員蔡旺詮呼籲黃偉哲陣營應加速黨內整合，以避免形成三足鼎立的態勢。（資料照）