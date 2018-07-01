3人同場活動 丁、姚互動熱絡、柯P眼神放空

民進黨台北市長參選人姚文智、國民黨台北市長參選人丁守中比鄰而坐，互動自然。（記者黃耀徵攝）

2018-07-01 11:49

〔記者沈佩瑤／台北報導〕年底選戰增溫，台北市長柯文哲今早應邀出席指南宮活動，現場包含前總統馬英九、行政院發言人徐國勇、內政部長葉俊榮等人蒞臨，藍、綠市長參選人姚文智、丁守中也都到場。最先抵達的姚文智主動找柯握手，柯笑笑回握後，兩人互動僅止於此；而遲到的丁守中則因座位距離，和柯完全零接觸。丁、姚比鄰而坐，不時交頭接耳，看似相當熱絡。

前總統馬英九進場，沿路不少人趨前握手致意，柯卻仍黏在座位上聞風不動，僅在稍後致詞時提到馬，用以表達場面浩盛大。

柯文哲會前接受媒體聯訪，被問及他認為丁、姚誰是最大對手時，僅說每個人最大對手都是自己。至於同台會不會尷尬？他說不會啦，他都很自然。面對有媒體追問誰比較有威脅？柯顧左右言他反問「你哪一台的？」不願多做回應。

由於日前傳出柯有意租用位在敦化北路145巷內的「小樹屋」共同工作空間，當作競選辦公室，柯也曾於受訪時表示應該找一天去看一下環境。今天他坦言已經去看過了，他認為好處就是很flexible（靈活），要租一個位置就租一個位置，可以隨需要去變化，對人員變動很快的辦公室，還不錯。

他強調不會因為擔心隱私問題而不租用，「我們也沒有什麼隱私問題，整個北市府幾乎公開透明，透明到一塌糊塗。」但他苦笑透露，至今還沒想出合適的競選總幹事人選。

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