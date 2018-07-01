因應反恐維安需求 憲兵配發新式步槍瞄準鏡

憲訓中心教官王澤雄士官長示範使用內紅點反射式瞄準鏡的射擊姿勢，特徵在於無視差設計，沒有接眼距離的限制，可使射手睜開雙眼瞄準，大幅提高對周遭狀況的掌握與警覺。（圖：軍聞社提供）。

2018-07-01 11:47

〔記者羅添斌／台北報導〕因應反恐維安需求，憲兵部隊已配發新式步槍光學瞄準鏡，這內紅點反射式瞄準鏡，可以讓射手睜開雙眼瞄準，不會有視差，大幅縮短瞄準與射擊時間，強化應急制變效能，有效遂行反恐作戰及維護中樞安全。

憲兵訓練中心射擊師資王澤雄士官長今天表示，「Aimpoint Micro T-1內紅點反射式瞄準鏡」採無視差設計，紅點隨視線方向在鏡內移動，但始終保持在中央瞄準點，而且沒有接眼距離的限制，不僅使射手可睜開雙眼瞄準，大幅提高對周遭狀況的掌握與警覺，更加快捕獲目標的速度，因此，訓練重點在於要求射手雙眼睜開、快速射擊，藉此達到快速反應目的。

軍方青年日報及軍聞社今天均報導憲兵配發新式步槍瞄準鏡的相關訊息，青年日報還以未曾有實彈射擊經驗的女性人員來親自射擊體驗，打靶的成績相當不錯，驗證這一款新型步槍瞄準鏡的確不同。

關於內紅點瞄準鏡的射擊訓練與使用成效，根據軍聞社報導表示，王澤雄指出，訓員熟悉操作方式後，明顯提升射擊反應，對照近期北區憲兵部隊基地鑑測成績，人員交互掩護運動至定點實施的「伍戰鬥射擊」，以及夜間射擊等2項測驗，使用該裝備的單位，成績明顯高於未使用單位，可見裝備對於部隊訓練及任務執行，具顯著效益，憲訓中心也結合訓練流路，培訓更多官兵熟悉操作方式，精進部隊戰技與任務效能。

王澤雄說，據美軍近年來多場戰鬥的事後回顧報告，多數交戰發生在距離0至300公尺的低光度環境，而內紅點瞄準鏡的特性，正可應付黑暗或光線不足環境、緊急狀況下遭遇移動目標、近距離突然出現多目標等狀況；尤其憲兵執勤環境多為空間狹小、人口稠密的都會區，屬城鎮作戰型態，配發這項裝備，正可使部隊強化快速、精準的打擊能力，確保達成任務。

憲兵部隊採用「Aimpoint Micro T-1內紅點反射式瞄準鏡」，體積、重量均相當輕巧，裝設於T91步槍戰術滑軌，使人員能快速射擊，有效應急制變。（圖：軍聞社提供）。

憲訓中心王澤雄士官長說明T91步槍裝置內紅點瞄準鏡，與傳統瞄準方式的差異。（圖：軍聞社提供）。