文大案記者會表現 蘇貞昌：只看到侯副市長在生氣

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今早參加新北市山海盃原住民傳統射箭比賽。（記者葉冠妤攝）

2018-07-01 11:27

〔記者葉冠妤／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今早參加新北市山海盃原住民傳統射箭比賽，對於國民黨對手侯友宜昨大動作召開記者會駁斥文大宿舍爭議，蘇貞昌說，他看了昨天記者會的相關報導，反而各界質疑更多，「只看到侯副市長在生氣，很可惜。」

參選新北市長一定要接受檢驗

媒體詢問蘇貞昌，是否覺得侯友宜在記者會上有講清楚文大宿舍爭議？蘇貞昌表示，要做新北市長的人一定要接受檢驗，民主政治是透明的，對於各界質疑應該要誠實、實問實答，不是只有生氣，只有讓別人代答，昨天他了看記者會的相關報導，反而各界質疑更多，只看到侯副市長在生氣，很可惜，還是希望侯能接受檢驗，坦白、正面回答所有質疑。

媒體追問蘇，是否會認為侯友宜出來開記者會反而是扣分？蘇說，從網路、各界的更多質疑來看，就可以判斷得知。

文大宿舍是金介壽、李慶元開始質疑

至於昨晚發布的新宣傳影片，是否意味著不再打文大宿舍案，而要改用自己的選戰策略？蘇貞昌表示，文大宿舍是前新北市議員金介壽、台北市議員李慶元他們開始質疑的，他自己則一直都是在談如何建設新北，讓新北更新、更好，像昨天他就發表了都更政策，談論如何讓都更速度更快，讓成績更做出來，猶如他擔任台北縣長時期，有效率地推動縣政，未來他也會在此基礎上，2.0的蘇貞昌，要讓新北也2.0。

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