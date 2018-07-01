陳其邁勉勵高雄藝文團體 提出「在地全球化」文化策略

陳其邁（左）參觀「築詩·逐詩文學音樂舞台劇」排演過程，並提出「在地全球化」文化策略。（記者葛祐豪翻攝）

2018-07-01 10:29

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市長參選人陳其邁關心藝文，特別參觀高雄在地藝文團體籌劃的「築詩·逐詩文學音樂舞台劇」排演過程，並提出「在地全球化」的文化發展策略。

高雄在地藝文團體籌劃的「築詩·逐詩文學音樂舞台劇」，以曾獲台灣文學牛津奬、客家終身貢獻獎的醫生詩人曾貴海作品為素材，由新古典室內樂團與高雄音樂、戲劇界年輕團隊為演出主體，結合客家詩文與音樂、舞蹈、戲劇，創造出新的音樂舞台劇風格，即將於7月4日及5日，在台中國家歌劇院演出，

陳其邁昨晚特別到排演現場鼓勵團員，了解文化藝術工作者在創作過程的心聲。

陳其邁提出「在地全球化」的文化發展策略，要將「在地化」特色帶往國際，帶到世界舞台，變成向國際推銷的強項。他認為市府未來應孕育、茁壯具地方文化特色的展演藝術團體與個人，朝與國際資源連結的方向邁進。

陳其邁強調，高雄市有即將完工的海洋文化流行音樂中心、衛武營藝術文化中心，及現有的大東藝術中心，不能只侷限於展演活動的思考，更需從文化產業、國際產業鏈定位思考，對於能在國際展現特色的教育、創作、生產行銷等，應給予發展培育並整合推向國際。

陳其邁表示，未來藝術策展及發展，不僅在購買外來節目，更重要的是推動在地製作平台，成為在地年輕藝術家展現才華的機會，同時提供高雄大學院校相關科系的學生，後續就業機會，讓人才可以在高雄紥根。

陳其邁告訴團員，政府的責任應整合產官學資源，將地方優秀文化藝術團隊及作品，向國際行銷，相信未來會有許多來自高雄的展演藝術團體，在國際舞台上展露頭角。